Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



Kaza, TEM Otoyolu İstoç mevkiinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu önünde seyreden otomobile çarptı.

DHA'nın haberine göre, arkadan gelen 5 araç daha kazaya karıştı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak verilirken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Çalışmaların ardından TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.