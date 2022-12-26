Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Bağdat Caddesi, Kadıköy istikametinde gerçekleşti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre süratli olduğu belirtilen bir otomobil, o esnada aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak kaçtı.
Fotoğraf: DHA
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya Yusuf A. , ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf A'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.
Fotoğraf: DHA
YAKALANDI
Olayın ardından kayıplara karışan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aracı kullanan ve olay yerinden kaçan sürücünün A.E. olduğu saptandı.
Şüpheli sürücü Ataşehir’de evinde gözaltına alındı. “Taksirle öldürme’ suçundan işlemleri tamamlanan şüpheli A.E. adliyeye gönderildi.
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