CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

DHA'da yer alan habere göre CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "MHP lideri Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından, bugüne kadar sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip eden CHP lideri Özgür Özel'i arayarak kendisi hakkındaki açıklamaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. CHP lideri Özel de Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, kısa zamanda sağlığına kavuşup çalışmalarına başlamasını temenni etti."