Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, asgari ücretle çalınmalarıyla ilgili olarak, "Bayram havası yaratacak, rahat nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğinin belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Toplumun, işçinin beklentisini karşılayaan ciddi bir asgari ücret belirleyeceğiz"...

Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var.

3600 EK GÖSTERGE

-3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zaman da meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır.

Ayrıntılar geliyor...