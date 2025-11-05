Habertürk
        Son dakika: Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması

        Adalet Bakanı Tunç, "Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme karar gelince değerlendirecek, süreci bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu

        Giriş: 05.11.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:20
        Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, "Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında istinaf sürecinin devam ettiğini söyleyen Tunç, şu açıklamalarda bulundu:

        "Tutuklulukla ilgili AİHM'nin 5. Maddesi'ndeki güvenlik hakkıyla, tutuklama şartlarıyla ilgili olarak AİHM'ye yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermişti. Bu daire kararı büyük dairede görüşülmesi panel tarafından kabul edilmemişti, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek."

        Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in görevinin yanı sıra başka gelirler elde ettiği iddialarına yönelik, "Onun ilgilisi cevabını verecektir." dedi.

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin davada verilen kararı değerlendiren Tunç, "Yargılama sürecini hep beraber takip ettik. 78 canımızı o faciada kaybettik. Etkin bir soruşturma yürütüldü. Gideni geri getirmek mümkün değil ama burada kusuru bulunanlar bakımından kusurluları tespit edecek olan bağımsız yargı. İlk derece mahkemesi de bu karara ulaştı." ifadelerine yer verdi.

        Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarında bazı yetkililer hakkında soruşturma izni verildiğini anımsatan Tunç, "O soruşturma izinleriyle ilgili Danıştay süreçleri de tamamlandı. Şu anda onlar bakımından da soruşturma devam ediyor. Burada özellikle ana muhalefet liderinin 'kamu görevlileri yargılanmadı' tezviratları doğru değil. Çünkü o bakımdan istenen soruşturma izinleri ve Danıştay süreci belirli bir zaman aldı. Soruşturma süreci devam ediyor." diye konuştu.

        Bakan Tunç, Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin, "Burada bütün iddiaları cevaplama noktasında değiliz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yurt dışı çıkış yasağı olan bir kişinin yurt dışına kaçması diye bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

        #Son dakika haberler
