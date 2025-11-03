Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu! Balıkesir Sındırgı depremi ne zaman, saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü?

        Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu! Deprem çevre illerden de hissedildi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Balıkesir Sındırgı'da 3 Kasım bugün bir deprem meydana geldi. 4.9 olarak kaydedilen deprem Balıkesir'de güçlü bir şekilde hissedilirken İstanbul, Manisa, Kütahya ve Çanakkale'den de hissedildi.

        2

        BALIKESİR SINDIRGI SALLANDI

        AFAD, saat 15.35'te merkez üssü Balıkesirin Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Büyüklük:4.9 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-11-03

        Saat:15:35:37 TSİ

        Enlem:39.16861 N

        Boylam:28.34083 E

        Derinlik:11.02 km

        3

        DEPREM PANİĞE SEBEP OLDU

        Sarsıntı, Balıkesir genelinde güçlü şekilde hissedilirken; Bursa, Manisa, Kütahya ve Çanakkale gibi çevre illerde de etkili oldu.

        Deprem özellikle Bursa'da kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar bulundukları binaları boşaltıp dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti. AFAD, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Hasar görmüş yapılardan uzak durulması ve güvenli alanlarda beklenmesi gerektiği vurgulandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        11 yaşındaki oğlu ölmüştü... Komşusuna kurşun yağdırdı!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı