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        Haberler Gündem Hava Durumu Güncel hava durumu: Türkiye Balkanlar'dan gelen yağışlı hava etkisine giriyor! 15 Aralık bugün hava nasıl olacak İstanbul, Trakya, Ege

        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var... Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Gün içerisinde Trakya, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışlar Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de de etkili olacak. Marmara ve kuzey Ege'de poyraz, batı Akdeniz ve güney Ege'de lodos bekleniyor. Sıcaklıkların 4 ila 12 derece düşeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 07:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 07:37
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        Balkanlar üzerinden geliyor! Sağanak yağmur ve fırtına var...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Bulutlu 14°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 22°

        Antalya

        Bulutlu 16°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 17°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 12°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 16°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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