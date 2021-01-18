Bartın'da 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Bölgede arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, gemideki 2 kişinin cansız bedenlerinin geminin battığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Mugada Sahili'ne vurduğunu tespit etti.
AA'nın haberine göre, karadan ulaşımın olmadığı bölgede, sahildeki cansız bedenlerin alınması için Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerince çalışma başlatıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Dün, öğle saatlerinde İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı.
Dün cansız bedenine ulaşılan kişinin, gemi kaptanı Galenko Witaly olduğu tespit edilmişti.
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