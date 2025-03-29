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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

        Trendyol Süper Lig 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:13
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        Derbinin VAR hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Derbinin 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

        Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.

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