Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Derbinin 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Pskit oturacak. Pskit'e AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.