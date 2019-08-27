Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Manuel Fernandes ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Portekizli futbolcu, senelik 1.1 milyon Euro kazanacak. Resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

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