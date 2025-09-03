Beykoz'da havai fişek atmıştı! 6,5 yıl hapis istemi
İstanbul'un Beykoz ilçesinde havai fişek atarak orman yangınına sebep olan Alihan Aksoy hakkında 6,5 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı
Beykoz’daki ormanlık alana fişek atarak yangın çıkmasına neden olan şüpheli Alihan Aksoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Orman yangınından sonra 1 ay tutuklu kalan Alihan Aksoy hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı “olası kastla orman yakma” suçundan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle fezleke düzenledi. Fezleke Beykoz Başsavcılığı’ndan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.