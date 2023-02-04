İstanbul Beyoğlu’nda 2 hafta içinde 8 kişiyi ayaklarından vuran "Sarı Mehmet" lakaplı Mehmet B. polis tarafından yakalandı. İddiaya göre Mehmet B., cezaevine girdiğinde kendisiyle ilgilenmedikleri için bu saldırıları yaptı.

İddiaya göre, Beyoğlu Kasımpaşa’da yaşayan Mehmet B. karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine girdi.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yargılama devam ederken Mehmet B. bir ay önce tahliye oldu. Mehmet B. tahliye olduktan sonra, cezaevinde kendisiyle ilgilenmediklerini düşündüğü arkadaş ve tanıdıklarını ayaklarından vurmak için bir liste yaptı.