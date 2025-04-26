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        Haberler Sağlık Bakan Işıkhan açıkladı! Bir SMA ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesinde | Sağlık Haberleri

        Bir SMA ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesinde

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların hastaneler tarafından temin edileceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:50
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        Bir SMA ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesinde
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        Bakan Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attıklarını belirten Işıkhan, yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

        "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz, kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi."

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