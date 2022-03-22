Son dakika: Bir taksici dehşeti daha! Genç kızı feci şekilde dövdü

Bir taksici dehşeti daha! Genç kızı feci şekilde dövdü 0:00 / 0:00

İHA

Korkunç olay, 8 Mart'ta saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.D.(20) isimli kadın ile bindiği ticari taksinin şoförü M.Ç. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

GENÇ KIZI FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ

İHA'nın haberine göre, tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D., araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darbetti.

Olayı gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi şaşkınlığa yol açtı. Taksi şoförü tarafından darbedilen talihsiz genç kız yaralandı.

POLİS DARPÇI TAKSİCİYİ YAKALADI

Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BEYOĞLUN'DA BİR TURİST DE DARBEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Ocak ayında da Şişli'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren bir taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin itiraz etmesi üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicinin, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Kadın turisti darbeden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. Dehşeti yaşatan sürücü ise ev hapsiyle serbest bırakıldı.