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Hafta sonu Kasım 2020'den bu yana ilk kez 18.000 doların altını gören Bitcoin'de dalgalı seyir devam ediyor. Dün 21.600 doların üzerine tırmanan Bitcoin risk iştahının yetersiz kalmasıyla gelen satışlarla bu sabah 20.045 dolara kadar geriledi.

Dünyanın en popüler kripto parası 20.000 dolarlık kritik seviyeye yaklaşınca bu sefer de tepki alımları devreye girdi. Öğleden sonra Bitcoin 20.400 doları aştı. Son yükselişine rağmen günlük kaybı yüzde 2.4 oldu.

PİYASA GENELİ DÜŞTÜ

Ethereum da günlük yüzde 4.1'lik düşüşle 1.095 dolara düştü. Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralardan Binance Coin bugün yüzde 1.7, Cardano (ADA) yüzde 4.5, Ripple yüzde 1.2, Solana yüzde 4.8, Dogecoin ise yüzde 1.3 değer kaybetti. Altcoinler genel olarak Bitcoin'e paralel hareket ederek sabah sert düşüş yaşamalarının ardından öğleden sonra yükselişe geçti.

BORSALARLA PARALEL HAREKET

Sabah saatlerinde kripto paralar Asya ve Avrupa borsalarına paralel hareket etti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1.2 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksinde yüzde 2.7'lik kayıp yaşandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 2.5 geriledi. Benzer şekilde sabah açılışın ardından Avrupa borsalarında da yüzde 1.2 ila yüzde 2 arasında kayıplar yaşandı.

RESESYON ENDİŞESİ

Küresel piyasalarda düşüşe yol açan ise resesyon endişeleri oldu. Geçen hafta ABD'de Fed yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonu dizginlemek hedefiyle 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Fed'le beraber gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmaya başladı.

Faizlerdeki yükseliş ekonomik durgunluk beklentilerini artırdı. Bu da borsalarda satışı getirdi.