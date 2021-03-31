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70 yaş ve üzerine polis ve savcı tuzağında 10 milyon TL'lik vurgun!

İstanbul'da telefon ile iletişim kurdukları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı, kamu görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen çete operasyonla çökertildi. İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, tümü 70 yaş üzeri olduğu öğrenilen 14 kişiyi toplamda 10 milyon TL dolandırdığı belirlendi

SON DAKİKA: Bitmiyor! Telefon tuzağı ile 10 milyon TL'lik vurgun
Telefon tuzağı ile 10 milyon TL'lik vurgun!
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DHA

İstanbul'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim,savcı, kamu görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık çetesi operasyonla çökertildi.

İstanbul, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 7 şüpheli için operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, Mustafa G.(46),Mustafa K.(44),Filiz K.(38),Kaan S.(24),Menderes A.(38),Mesut A.(37) ve Murat K.(38),yakalanarak gözaltına alındı.

MAĞDURLARIN TÜMÜ 70 YAŞ VE ÜZERİ

Şüphelilerin, tümü 70 yaş üzeri olduğu öğrenilen 14 kişiyi toplamda 10 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Polis merkezine getirildikten sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa G. ve Mustafa K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin şüphelilere yönelik yaptığı operasyon kameralara yansıdı. Koçbaşı yardımı ile daireye giren ekiplerin, evde gerçekleştirdiği detaylı arama da görüntülerde yer aldı.

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