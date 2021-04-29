BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.
Guterres, Kıbrıs meselesinde "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Guterres, BM'nin 2 veya 3 ay içinde yeni bir girişimde bulunacağını söyledi.
27 Nisan'da BM Cenevre Ofisi'nde başlayan 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak katıldı.
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