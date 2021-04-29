BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümü için ortak zemin bulamadık!
ABONE OL

BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümü için ortak zemin bulamadık!

Son dakika... BM Genel Sekreteri Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümü için ortak zemin bulamadık!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

Guterres, Kıbrıs meselesinde "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Guterres, BM'nin 2 veya 3 ay içinde yeni bir girişimde bulunacağını söyledi.

27 Nisan'da BM Cenevre Ofisi'nde başlayan 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak katıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Almanya koronavirüs inkarcıları için harekete geçti! - Haberler
DÜNYAAlmanya koronavirüs inkarcıları için harekete geçti!
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Su kaynaklarımız yarı yarıya azaldı - Haberler
DÜNYARuhani: Su kaynaklarımız yarı yarıya azaldı
Myanmar'ın iki hava üssü saldırıya uğradı
DÜNYAMyanmar'da hava üssüne saldırı düzenlendi
SON DAKİKA: Almanya'da bakımevinde cinayet: 4 kişi öldürüldü! - Haberler
DÜNYAAlmanya'da bakımevinde cinayet!
SON DAKİKA: Hollanda'da 3 ay sonra koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi! - Haberler
DÜNYAHollanda 3 ay sonra sokağa çıktı!
Kolombiya’da salgın döneminde açıklanan yeni vergi reformu göstericileri sokağa döktü
DÜNYAKolombiya’da vergi reformu protestosu
SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatlarının koronavirüs nedeniyle seyircisiz düzenlenmesi gündemde - Haberler
DÜNYA'Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olabilir'
Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde Ukrayna soruşturması kapsamında arama yapıldı - Haberler
DÜNYATrump'ın avukatının evinde arama yapıldı!
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'dan Kongredeki ilk konuşmasında Rusya ve Çin'e mesaj - Haberler
DÜNYAKongredeki ilk konuşmasında Rusya ve Çin'e mesaj ...
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri'den referandum açıklaması
DÜNYAMişri'den referandum açıklaması