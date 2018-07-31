BMW, uzun süredir beklenen elektrikli otomobil fabrikası için Macaristan'ı seçti. Böylelikle BMW, 2000 yılından bu yana ilk kez Avrupa'da fabrika açmış olacak. Bu, aynı zamanda BMW'nin dünya genelindeki 31. üretim ve montaj tesisi olacak.
Elektriklinin yanı sıra aynı üretim bandında içten yanmalı motorlara sahip araçların da üretileceği şekilde tasarlanan BMW'nin yeni fabrikasında yılda 150 bin araç imâl edilebilecek ve 1000 kişi fabrikada çalışacak.
Debrecen şehrinde kurulacak tesisle BMW, satışlarının yüzde 45'ini yaptığı Avrupa'daki üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor. Başkent Budapeşte'nin 230 kilometre doğusundaki fabrikanın maliyeti ise 1 milyar euro olacak.
BMW'nin bu yatırımıyla Macaristan, otomotiv endüstrisinin Avrupa'daki cazibe merkezi olma pozisyonunu daha da güçlendirmiş olacak. Özellikle de lüks segment araçların Macaristan'ı tercih etmesi dikkat çekiyor.
Ülkede otomobil fabrikası bulunan üreticiler arasında Mercedes, Audi ve Suzuki de bulunuyor. Audi'nin elektrikli araçlarda kullandığı ve PSA Grubu'nun Opel markasına ait içten yanmalı motorlar da Macaristan'da üretiliyor.
10 milyon nüfusa sahip Macaristan'ın tüm ihracatının üçte biri otomotiv ürünleri oluştururken, BMW'nin 1 milyar euro büyüklüğündeki dev yatırımıyla bu oranın yüzde 40 bandına dayanması bekleniyor.
Yatırımın bir başka önemi de Avrupa Birliği'nin doğrudan yatırım fonlarını gelecek yıldan itibaren Orta Avrupa'dan, gelişmişlik düzeyi daha az olan Doğru Avrupa'ya doğru kaydıracak olması.
İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYORLAR
Macaristan da bu durumdan etkilenecek ülkelerin başında geliyor ve aldığı fonların önemli bir kısmını kaybetmesi nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik büyümedeki durgunluğa bu gibi yatırımlar bir nevi ilaç etkisi yaratacak.
Öte yandan analistler, ihracatta otomotive bağımlılığın sektördeki resesyon durumunda Macaristan'ı olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Ülkenin geçen yıl ki otomotiv ihracatı 8.1 trilyon forint yani 30 milyar dolara ulaştı.
Ülkenin bir diğer sıkıntısı da emek piyasasındaki arzın düşük olması. Macaristan'da işsizlik sadece yüzde 3.6 ve dar nüfusun ciddi bir bölümü de ücretlerin Avrupa ortalamasının altında olması nedeniyle pek çok Orta Avrupa ülkesi vatandaşı gibi batıya göç eğiliminde.
ING analisti Peter Virovacz 2 yıl içerisinde açılması beklenen fabrika için 1000 kalifiye işçiyi bulmakta kolay olmadığı ve şimdiden planlama yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
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