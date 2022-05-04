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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bunu da gördük! Balkona tırmanıp köpeği çaldı
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İzmir'de akılalmaz olay! Balkona tırmanıp köpeği çaldı: O anlar kamerada

İzmir, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayına sahne oldu. Kentin Karşıyaka ilçesinde bir kişi, tırmandığı balkonda bulunan köpeği tasmasından tutup kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, köpeği çalan kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor

Son dakika: Bunu da gördük! Balkona tırmanıp köpeği çaldı
Bunu da gördük! Balkona tırmanıp köpeği çaldı
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İHA

Olay dün bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Balkonda bulunan yavru köpeği gören kimliği belirsiz bir kişi, korkuluklara tutunarak balkona çıktı.

İHA'nın haberine göre, daha sonra balkonda bulunan köpeği tasmasından tutarak alan şüpheli, köpekle birlikte kayıplara karıştı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Köpeğini balkonda bulamayan ev sahibi ise daha sonra güvenlik kameralarını inceleyerek köpeğinin bir kişi tarafından çalındığını fark etti. Ardından da durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan meydana gelen olay apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde bir kişinin korkuluklara tutunarak balkona çıktığı, daha sonra da köpeğin tasmasından tutup alarak gittiği anlar yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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