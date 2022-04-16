Bursa merkezli 4 ilde! Adı: Bahar temizliği! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33´ü Bursa´da, toplam 40 farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN YAPILDI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyonda Bursa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul´da çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

KAPILAR KOÇBAŞLARIYLA KIRILDI

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ve paraların yanı sıra pompalı tüfek ele geçirildi.