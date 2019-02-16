Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ederken maçta ilginç anlar yaşandı. Taraftarın tepki gösterdiği Yusuf Erdoğan sinirlenerek sahayı terk etmek istedi. Bir süre sonra teknik direktör Samet Aybaba, Yusuf'u oyundan çıkarmaya karar verdi ve yerine Burak Kapacak dahil oldu.

Oyundan çıkan Yusuf Erdoğan direkt olarak soyunma odasına giderken kulübedeki takım arkadaşları Yusuf'un arkasından gitti ve oyuncuyla görüşerek kulübeye gelmeye ikna etti.