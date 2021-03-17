Çavuşoğlu duyurdu: Dendias Türkiye'ye gelecek! 0:00 / 0:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında düzenlenen müzakerelere ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz." dedi.

Ege'de Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşamadığı birçok konu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Atina'daki toplantıda bu konular ele alındı. Bu doğrultuda tabi bir toplantıda tüm sorunların çözülmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşının Türkiye'ye geleceğini şu sözlerle duyurdu: "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek, dışişleri bakanları düzeyinde görüşeceğiz"