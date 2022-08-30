Cenazede bıçaklı ve silahlı kavga! 6 kişi yaralandı

Mersin'de cenazede karşı karşıya gelen akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre, Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda aile büyüğü Ramazan Ağsar'ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Fotoğraf: DHA
Kavga sırasında Ş.A., pompalı tüfekle karşı gruptaki akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi, yaralandı.
Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar Tarsus ve Mersin´deki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA
Olaya karışan 6 kişi gözaltına alınan polis, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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