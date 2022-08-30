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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de cenaze kavgası: Bıçaklı ve silahlı kavga sonucu 6 kişi yaralandı - Güncel haberler
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Cenazede akrabalar arasında bıçaklı, silahlı kavga; 6 yaralı

Mersin'de bir cenaze töreninde bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Son dakika: Mersin'de cenaze kavgası: Bıçaklı ve silahlı kavga sonucu 6 kişi yaralandı - Güncel haberler
Cenazede bıçaklı ve silahlı kavga! 6 kişi yaralandı
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DHA

Mersin'de cenazede karşı karşıya gelen akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda aile büyüğü Ramazan Ağsar'ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Fotoğraf: DHA

Kavga sırasında Ş.A., pompalı tüfekle karşı gruptaki akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi, yaralandı.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar Tarsus ve Mersin´deki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alınan polis, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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