CHP'li vekillerden Meclis'te protesto
İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaların ardından Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal ederek protestoda bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında İBB’deki terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bugün saat 14.00'te açılan Meclis Genel Kurulu'nda da CHP'li vekiller protesto gösterisinde bulundu.
Meclis'te söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek alkışlarla protestoda bulundu.