CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de "Kübra Par'la Açık ve Net" programında Kübra Par'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor...

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İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Adaylarımız kazanmak için elbette çaba harcıyorlar. Birlikte işbirliği yaptığımız İYİ Parti ile çalışmalarımız var. Hazırlıklar çok önceden tamamlanmıştı. Yaptığımız hazırlıkları hayata geçiriyoruz. Arada bir partinin kurmayları toplanıyor, telefonla görüşüyoruz, neler var diye. Adaylarımızla sürekli görüşüyoruz. Gayet güzel, umutlu ve heyecanlı bir süreç. Örneğin bu sabah Kahramanmaraş Belediye Başkan adayımız Ali Bey ile görüştüm. Kazanacağından emin. Herkesi kucaklayan bir çıkışı var. Ona yöneltilen suçlamalar boş çıktı mâlum.

"KESİNLİKLE İDDİALIYIZ! ÇOK FARKLI BİR ATMOSFER VAR"

Muğla'ya baktığımızda arkadaşlarımız çaba harcıyor. Bursa'da aynı şekilde. Manisa'da İYİ Parti'nin büyük şehir belediye başkanı adayı var. Kesinlikle iddialıyız. Farklı bir atmosfer var. Vatandaşlar 17 yıllık sürecin sonunda ne ile karşılaştıklarını görüyorlar. Mutfakta yangın olduğunu görüyorlar. Bir aileyi vuran, o ailenin yaşam standardının düşmesidir. Eğer fileyi 50-100 TL ile doldururken, aynı fileyi bugün 200 TL ile dolduramıyorsanız orada ciddi bir sorun var. Vatandaş '17 yılda ne istediysen verdim. Vergi, oy, Cumhurbaşkanı oyu verdim. 17 yıl sonra beni neden soğan kuyruğuna soktun?'

"BİZİM BELEDİYELERDE NE YAPTIĞIMIZI VATANDAŞ GÖRÜYOR"

Vatandaş CHP'li belediyelerde kırsalda elde edilen ürünün, kentliye hizmet ettiğini, kentte elde edilen gelirin kırsala aktarıldığını görüyor. Tekirdağ'da meral ıslah edildi. Bütün ilçelere okul yapıldı. Bütün bunlar yapılıyor. Bizim belediyelerimizin yaptıklarını vatandaş görüyor zaten. Bu bir güven ilişkisi. Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira şu anda. Ekrem Bey Allah'ın izniyle kazanacak İstanbul'u, Mansur Bey Ankara'yı kazanacak. Biz hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz diyoruz. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde huzur, bereket, karşılıklı anlayış, hiç kimsenin ötekileştirilmemesi var.

"BİZİM ÇILGIN DEĞİL İNSANA DOKUNAN PROJELERİMİZ VAR"

AK Parti reklamlarını CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde yapıyor. Niçin? Çünkü oralarda yeşil var, sevgi var. Biz her mahallede kreş açacaksınız diyoruz. Bizim öyle çılgın projeler yok. Tam tersine insana dokunan projelerimiz var.

"BUNUN KABAHATİ BİZE AİT! GERÇEKTEN SEÇMENİMİZİ KIRDIK"

Gerçekten de biz referandum sürecinde seçmenimizi kırdık. Bunun kaabahati bize ait. Kendi içimizde çözdük, anlattık, neden, nasıl oldu diye. Çıkardığımız bütün adaylar kamuoyunun ilgisini çeken, sevilen, dürüst, bir şeyler yapmak isteyen, kenti kucaklayan, arkasında başarı hikâyesi olan adaylar. Bunların belediye başkanı olarak seçilmesi başlı başına güzel bir olay.

"EKREM BEY YOKSUL MAHALLELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPTI"

Ekrem Bey'i çok iyi buluyorum. Zaten Ekrem Bey, başarılı bir belediye başkanlığı yaptı, kim ne derse desin. Beylikdüzü'nü bütün İstanbul'a tanıttı. Kültür merkezi, park, spor tesisleri, kreşini yaptı. Kenti sporla, yeşillikle tanıştırdı. Bütün anneleri kazandı. Yoksul mahalellere pozitif ayrımcılık yaptı. 'CHP'li belediyeler bize hizmet götürür mü?' önyargısını kırdı.

"BİZİM ADAYLARIMIZ KENDİ BÖLGELERİNDE GÜVEN DUYULAN ADAYLAR"

Büyük kentlerde bir belediye başkanı başarılı olmuş, ilçenin dışına taşmaya başlamışsa onu aldık büyük şehir adayı yaptık. Bursa'da öyle. Şimdi bütün Bursa'yı Nilüfer gibi yapacak. Antalya'da, Konyaaltı'nda Muhittin Böcek, bütün Antalya'yı kucaklayacak. Adana'da da öyle. Göreceksiniz Adana gerçekten kültür ve tarım merkezi haline gelecek. İzmir'de de öyle. Seferhisar Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız oldu. Bizim adayların tanınıp, tanınmaması bir tarafa ama kendi bulundukları yerde seviliyor ve güven duyuluyor.