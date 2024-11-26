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        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar

        CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:42
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        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

        Milletvekili danışmanları ve Meclis çalışanlarının haklarını gündeme getiren Özel, "Bütçe görüşülüyor, önümüzdeki günlerde Meclis bütün Türkiye'nin gözü üzerinde olacak şekilde bütçe görüşmelerini yapacak. İlk gelecek bütçe Meclis'in kendi bütçesi. Sayın Numan Kurtulmuş'un verdiği bir sözü tutarak tarihe geçmesini bekliyoruz. Bu Meclis'te emek sömürülerinin en büyüğü yaşanıyor. Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem ve ihbar tazminatı alamıyor. Her Meclis Başkanı geldikten sonra sendikalar onunla konuşuyor. Meclis Başkanları değişiyor, ritüel değişmiyor. Numan Bey'in verdiği söz var. Meclis'teki danışman arkadaşlarımız için ve farklı istihdam biçimleriyle emekleri sömürülen tüm emekçi arkadaşlarımız için Meclis Başkanı'nın adım atmasını bekliyoruz" dedi.

        DEPREM KONUTLARI

        "Ekonomi kurmaylarımız Türkiye'yi karış karış dolaşıyor" diyen Özel, "Özellikle 3 büyük deprem ilinde yaptıkları temaslardan sonra ön raporlarında, mücbir sebep uygulamasının yeniden uzatılması. Hala siftahsız kapanan dükkanlar varken, 3 yıllığına uzatılması bütün esnaf örgütlerinin talebidir. Rezerv alan sorunu deprem bölgesinde sürüyor. Yerinde dönüşüm için 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi ile ev yapmak mümkün değil. Bunu 1,5 milyon lira hibe, 1,5 milyon lira kredi talep ediyorlar. Sayın Erdoğan 'Bir yılda 650 bin konut yapacağım' dedi. Sırf vatandaşı kandırıp seçimi kazanmak için ısrarla söylediler. Sonuç, şu ana kadar 130 bin konut teslim edildi. 9-10 yılda tüm depremzedelerin eve geçmesi hesaplanıyor. Bu kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

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