CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Milletvekili danışmanları ve Meclis çalışanlarının haklarını gündeme getiren Özel, "Bütçe görüşülüyor, önümüzdeki günlerde Meclis bütün Türkiye'nin gözü üzerinde olacak şekilde bütçe görüşmelerini yapacak. İlk gelecek bütçe Meclis'in kendi bütçesi. Sayın Numan Kurtulmuş'un verdiği bir sözü tutarak tarihe geçmesini bekliyoruz. Bu Meclis'te emek sömürülerinin en büyüğü yaşanıyor. Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem ve ihbar tazminatı alamıyor. Her Meclis Başkanı geldikten sonra sendikalar onunla konuşuyor. Meclis Başkanları değişiyor, ritüel değişmiyor. Numan Bey'in verdiği söz var. Meclis'teki danışman arkadaşlarımız için ve farklı istihdam biçimleriyle emekleri sömürülen tüm emekçi arkadaşlarımız için Meclis Başkanı'nın adım atmasını bekliyoruz" dedi.