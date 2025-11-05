Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: CHP'nin İstanbul itirazı reddedildi | Son dakika haberleri

        CHP'nin İstanbul itirazı reddedildi

        CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı itiraz reddedildi. Mahkeme, Özgür Çelik'in yerine görevlendirilen Gürsel Tekin'in devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin İstanbul itirazı reddedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Merkezi'nin, geçici kurul kararının kaldırılması için yaptığı itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

        DHA'nın haberine göre Gürsel Tekin ve ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı geçici kurul görevine devam edecek.

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz reddedildi.

        Gürsel Tekin'in bulunduğu geçici kurul görevine devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir