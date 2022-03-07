Çin'den Ukrayna açıklaması 0:00 / 0:00

Reuters

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Çin her zaman objektif ve adil olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde devam ederken, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da yaşananlar hakkında açıklama yapıldı.

Çin'in her zaman objektif ve adil olduğu belirtilirken, "Çin müzakere görüşmelerini sürdürmek için gönüllü, Kızılhaç Örgütü Ukrayna'ya insani yardım sağlayacak" denildi.

Çin ile Rusya ilişkinlerine yönelik, "Uluslararası durum ne kadar tehlikeli olursa olsun stratejik ortaklığı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.