Rus işgalinin 12. günü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde şiddetini artırarak devam ediyor. İrpin'de siviller tahliye edilirken bombardıman altında kaldı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tepki gösterdi. Rus işgalinde son yaşananlar...

RUSYA'DAN GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol’den insani koridor açılacağını duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Açıklamada "Kiev, Mariupol ve Sumi'deki durum ve Fransa Cumnurbaşkanı Emmanuel Macron'un kişisel ricası dikkate alındı" denildi.

ZELENSKIY: VAHŞET İŞLEYEN HERKESİ CEZALANDIRACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, pazar gecesi ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ukrayna'da vahşet işleyen Rus askerlerinin cezalandıracağı konusunda uyarırken, onları bekleyen "tek yerin mezar" olduğunu söyledi. "Biz affetmeyeceğiz. Biz unutmayacağız. Toprağımızda bu savaşta vahşet işleyen herkesi cezalandıracağız.”

Zelenskiy, Ukrayna'nın Kiev yakınlarındaki Irpin kentinden kaçmaya çalışan bir ailenin Rus güçlerinin görmezden gelmesi sonucu öldüğünü söyledi. Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn'e göre, tahliyeler devam ederken şehirde sekiz sivil öldürüldü.

Zelenskiy, batılı liderleri Rus savunma bakanlığının Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksini vuracağına dair duyurusuna yanıt vermemekle eleştirdi. Zelenskiy, "Tek bir dünya liderinin bile buna tepki verdiğini duymadım. Saldırganın cüretkarlığı, batıya Rusya'ya uygulanan yaptırımların yeterli olmadığının açık bir işaretidir" dedi.

UKRAYNA: MÜZAKERELER BUGÜN

Ukraynalı yetkililere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin 3. turu bugün yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmanın ancak Rusya'nın taleplerinin karşılanması durumunda duracağını söyledi.

Putin ayrıca Ukraynalı müzakerecilerin sahadaki gerçekleri dikkate almaları ve Moskova ile müzakerelerde daha "yapıcı" bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna, toprak bütünlüğünden ödün vermek istemediğini söyledi.

RUS DİPLOMATLAR ABD'DEN AYRILDI

Flight Radar24 verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sınır dışı edilen Rus diplomatları taşıyan bir uçak, Moskova'ya gitmek üzere New York'taki John F Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan dün akşam ayrıldı.

Reuters'e göre, ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Ukrayna'nın Odesa kenti içinde veya yakınında bir Rus saldırısının yakın olduğuna inanmadığını söyledi. Zelenskiy dün şehre olası bir saldırıyla ilgili endişelerinin arttığını söylemişti.

Rus devlet medya kuruluşlarına göre, Rusya, devlete ait tüm web sitelerine ve hizmetlerine 11 Mart'a kadar Rus alan adı sistemine geçme talimatı verdi. Pek çok kişi, hareketin Rusya'nın küresel internet bağlantısını kesmek için aktif hazırlıklara başladığının bir işareti olduğundan korkuyor.

Reuters'in bildirdiğine göre, Ukrayna bugün Birleşmiş Milletler üst mahkemesinden, Moskova'nın saldırıyı gerekçelendirmesinin soykırıma dayandığını savunarak Rusya'nın işgalini durdurmasını gerektiren bir acil durum kararı çıkarmasını isteyecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya daha fazla savunma ekipmanı ve 100 milyon dolar gönderme sözü verdi, ancak oligarkların Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini kısıtlamak için çok yavaş davranmakla suçlandı.

Ukraynalı bir yarışmacının yanında madalya podyumunda Ukrayna'nın işgali ile bağlantılı bir amblem taşıyan Rus jimnastikçi Ivan Kuliak, "şok edici davranışı" nedeniyle çağrıldı.

Rusya'da, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini kınamak için 21 şehirde sokaklara dökülen göstericilerin ardından 4 bin 300'den fazla kişi tutuklandı.