AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'na konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Türkiye'de kadını gerçek anlamda özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı üniversite kapılarında ikna odaları kuran lümpen anlayışa göre yapmıştır. Kadını politikalarının merkezine yerleştiren başka bir hareket yoktur.

2002'de parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı 4,4 iken, 24 Haziran sadece AK Parti sıralarında 53 hanım kardeşimiz milletvekili olarak oturuyor. Bunların 46'sı da teşkilatta. AK Parti teşkilatına bu denli önem veren bir partidir. Bu teşkilatta çalışan er veya geç parlamentodaki yerini alacaktır. AK Parti'nin şu anda 1'i büyükşehir olmak üzere 8 kadın belediye başkanı bulunuyor. Biz bu sayıları yeterli görmüyoruz. Bu rakamların nüfusa göre orantılı yansıtılmasıdır.

Nasıl biz ülkemizdeki kadınların meselelerini sahiplenmişsek onlar da AK Parti'yi sahiplendiler. 17 yıldır Türkiye'de AK Parti'nin hizmet sancağı dalgalanıyorsa bunda en büyük pay hanımlardadır.

AK Parti olarak bizim alameti farikamız, işte şu karşımızdaki manzaradır. Biz dışlayan değil, her etnik kökenden insanı bünyesinde bulunduran bir partiyiz. Tüm farklılıkları kucaklayan bir partiyiz. 81 milyonun her bir ferdini bağrına basan bir partiyiz. Bu güne kadar ayrımcılığın, ırkçılığın bu kapıdan içeri girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın sularında balıkçılık yapan arasında fark yoktur.

Özellikle ana muhalefet partisi ve avenelerinin insanlarımızı birbirine düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecekler. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin.

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