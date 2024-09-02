Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'i canı gönülden tebrik ediyorum ve görevinde başarılar diliyorum. Toplumun huzuru iç barışı, refahı için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet gelir. Osmanlıyı asırlarca yaşatan formül de adalettir. Devletin temel direği varlık sebebi meşruiyet kaynağı adalettir. Refah toplumunu inşa etmenin yolu da adaletten geçer.

Siyasetimizin merkezine kalkınmayla birlikte adaleti yerleştirdik. Yaklaşık 22 yıla ulaşan iktidarlarımız boyunca bu önceliğimize hep sadık kaldık. Devlet ve vatandaş arasındaki bağı güçlendirmenin çabasında olduk. Adalet sitemimizin etkin ve bağımsız olması için her alanda adımlar attık. Hedef süre uygulamasından, hakim savcı sayılarının artırılmasına, yeni hizmet binalarının artırılmasına, mahkeme salonlarının çoğaltılmasına, yargıdaki vesayetçi yapıların tasfiyesine kadar çok sayıda çalışma gerçekleştirdik. İstinaf mahkemeleriyle Yargıtay'ın iş yükünü azalttık. Sayısız reform ve yeniliği adalet sistemine kazandırdık.

Modern adliye binaları ve teknolojiden istifade edilmesi önemlidir. Ama aslolan vicdanların sükûn bulmasıdır. Adalet insan için insanı yaşatmak içindir. Bu yıl iki yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bunlardan ilki hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. İlk sınavı 29 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Diğer uygulama da hakim ve savcı yardımcılığı sistemi olacak.

"NEFRET SİYASETİ FAYDA GETİRMEZ"

Adalete kolay erişim ile onarıcı ve telafi edici adalet uygulamalarını da sistemimize kazandıracağız. Türkiye kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya da hazırdır. Yeni anayasa meselesinin önündeki en büyük engel ise önyargılardır. Özellikle muhalefet çevrelerinde bir özgüven eksikliği görüyoruz. Kemikleşmiş önyargılardan kaynaklı bir kakofoni yürüyor. Yeni anayasayı da haklarımızı, kardeşliğimizi içeren bir toplum sözleşmesi olarak görüyoruz. Hep birlikte ülkemizi geleceğe taşıyacak bir anayasa hazırlayacağız. Darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtulma vakti geldi, biz samimi ve kararlıyız. Sorunlarımızı kavga ederek değil ancak konuşarak çözeriz. Nefret siyaseti fayda getirmez. Hakaret edenleri kahramanlaştıranı millet affetmez. Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi, buna göre siyaset üretmesi gerekiyor.

"HAKİMLER VE SAVCILARIMIZ HEDEFE KONULUYOR"

Kamuoyuna yansıyan bazı kararlarda bazı hakimler ve savcılarımız hedefe konuluyor. Sosyal medya organize kötülüğün merkezi haline geldi. Hemen hemen her gün bir kişi sosyal medyada hedef oluyor. "

Fotoğraflar: AA