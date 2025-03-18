Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek devrin zalimlerinin karşısına dikilen düeli muazzamanın müstevlilerine geçit vermeyen tüm kahramanlara Rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum.

Arkadaşlar Çanakkale Zaferi, Balkan Harbi'nden ve üst üste gelen ihanetlerden yorgun düşmüş işgalci güçlerin hasta adam olarak gördükleri bir milletin yeniden şahlanışının yeniden dirilişin müjdecisi olmuştur.

Genci ile yaşlısıyla kadını ve erkeği ile el ele yürek yüreği verip zaferle taşlandırdığımız milli mücadelenin fitili Çanakkale Zaferi ile ateşlenmiş bu zafer milletimize taptaze bir kıyan ve diriliş ümidi aşılamıştır.

Milletimizin hücrelerine isteyen şehadet bilinci İstiklal Harbi'nde tüm ışıltısıyla bir kez daha parlamış dünyanın diğer milletleri için mümtaz bir mücadele örneği teşkil etmiştir. Kore'de Kıbrıs'ta ve daha pekçok yerde Mehmetçiğin sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihi düştüğü birer eşsiz not hükmündedir. Merhameti ve merhameti kadar mücadelesiyle de örnek bir ecdadın afadı olmaktan hepimiz iftar ediyoruz.

Burada şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum 110 yıl önceki hayasızlıkları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.