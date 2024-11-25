Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Rutte, bu görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliklerine yönelik giderek artan zorlukları ele almak istediğini vurgulamıştı.

Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir." ifadelerini kullanmıştı.