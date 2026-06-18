Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti
Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kabule ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
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