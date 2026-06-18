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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kurtulmuş'u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

        TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kabule ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

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