D-100'de kapanan yol açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede–Karabük İl Sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır." açıklamasında bulundu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.12.2025 - 09:32 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:42

