D-100'de kapanan yol açıldı
Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arası kesimi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarıyla ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır."