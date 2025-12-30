Habertürk
        Haberler Gündem Güncel D-100'de kapanan yol açıldı | Son dakika haberleri

        D-100'de kapanan yol açıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede–Karabük İl Sınırı arası kesimi Karayolları tarafından yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:32 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:42
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminin saat 04.30 itibarıyla ulaşıma açıldığını bildirdi.

        Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arası kesimi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarıyla ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır."

