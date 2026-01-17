Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Heyeti İmralı Adası'nda | Son dakika haberleri

        DEM Heyeti İmralı Adası'nda

        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.01.2026 - 13:34 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:13
        DEM Heyeti İmralı Adası'nda
        DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'da bulunduğunu açıkladı.

        Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adasındadır" denildi.

        #Son dakika haberler
