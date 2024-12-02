En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Son verilere göre Kars ve Sivas'ta deprem oldu. İşte, 3 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...