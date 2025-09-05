Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün Tekirdağ, Balıkesir ve Ege Denizi’nde 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...