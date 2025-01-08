Erzurum'da peş peşe deprem meydana geldi! 8 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 8 Ocak 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Erzurum'da peş peşe deprem meydana geldi. İşte 8 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Erzurum deprem bilgileri...
En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Erzurum’da peş peşe deprem oldu. İşte, 8 Ocak 2025 Son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler.
ERZURUM’DA PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Erzurum ili Pasinler ilçesinde deprem oldu.
Saat 04:30’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçülürken derinliği ise 14.81 kilometre olarak kayıtlara geçti.
AFAD, saat 04:43’te Erzurum ili Pasinler ilçesinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 22.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI
AFAD, saat 02:52’de Irak Al Hamdaniyah, Ninova - Hakkari Şemdinli’de deprem meydana geldi.
2.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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