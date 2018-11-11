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Son dakika: Devlet Bahçeli'den af açıklaması

Son dakika... MHP Lider Devlet Bahçeli, "MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz" dedi

11.11.2018 - 14:44 | Güncelleme: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af yasası ile ilgili, “Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim” dedi.

Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada genel merkeze gelen MHP lideri Bahçeli, aracından inerek grubun yanına geldi. Dernek üyeleriyle sohbet eden Bahçeli, “MHP olarak af yasası ile ilgili teklifi Meclise verdik. Mecliste Adalet Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz. 50 vekilimizle olayları takip ediyoruz. Fakat 50 vekille yasayı çıkarmak mümkün değil. Buraya kadar gelmeniz memnuniyet vermiştir. Birbirinizi incitmeyin. Sırası gelince gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“BU OLAY MEMLEKET MESELESİ"

Bir vatandaşın “24 Haziran’da sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdik” demesi üzerine Bahçeli, “Tekrar oy ver, istersen de verme. Bu durumun oyla alakası yok. Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim” şeklinde konuştu.

“İSTEDİĞİMİZ AF DEĞİL, ŞARTLI CEZA İNDİRİMİDİR"

Sohbetin ardından parti merkezine gitmeye çalışan Bahçeli, dernek üyelerinin sevgi seline maruz kaldı. Toplanan kalabalık, “Devletin başına Devlet gelecek” sloganları attı. Daha sonra açıklama yapan MAYAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Dizdar, “Amacımız yıllarca FETÖ’nün elinde oyuncak olmuş yargının himmet karşılığı verdiği kararların Türk milletini devletine düşman etmeyi amaçladığını ve zenginleri cemaate kazandırmak için onların istediği kararları verdiğini tüm milletimize duyurmaktır. Bugüne kadar anketlerde soru hep şuydu; 'Af verilsin mi verilmesin mi?' Bu soru yanlıştır. Asıl sorulması gerek ise şudur; 'FETÖ’cü hakimlerin verdiği kararların ve kolluk kuvvetlerinin hazırladıkları fezlekelerin geçerli sayılmasını istiyor musun?' Lütfen bunu sorun millete. Eğer Türkiye’de adalet sistemi doğru işlemiş olsaydı 5 bine yakın hakim ve savcının görevden alınmasının sebebi nedir? Eğer bunlar terörist ise milletimizi bu terörist kararlara nasıl mahkum edersiniz? İstediğimiz af değil, şartlı ceza indirimidir” diye konuştu.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 9 dakika önce
    #EmeklilikteYaşaTakılanlar ne oldu?
  • Misafir 14 dakika önce
    af bekliyoruz bence bu insanlara bir hak daha verilmeli cezaevleri dolu
  • Misafir 19 dakika önce
    af istemiyoruz.zaten yeterince suclu var ulkede yenileri ne icin
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