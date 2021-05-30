Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti öncesi mesaj! 0:00 / 0:00

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Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan ziyareti öncesi Batı Trakya'da açıklamalarda bulundu.

Atina'ya pozitif gündemle gittiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Atina'ya pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gideceğini "Davet geldi 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğim" sözleriyle duyurmuştu. Ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu'nun ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşecek.

DENDIAS'IN SÖZLERİ GERGİNLİK YARATMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021'da Ankara'da görüşmüştü.

İki bakanın Ankara'da düzenlediği ortak basında toplantısında Dendias'ın sözleri sebebiyle gerginlik yaşanmış Çavuşoğlu ise bu sözlere cevap vermişti.

Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yana olduklarını belirten Çavuşoğlu, diyalog sürecini ön koşulsuz olarak sürdürmek istediklerini belirtmişti.

Dendias ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirtmesinin yanı sıra, mülteci sorununun Türkiye tarafından kullanıldığını, Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden bahsettiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu ise canlı yayında Dendias'ın sözlerine tepki göstererek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum" demişti.