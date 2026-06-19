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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır'da boşanmanın ardından kadın halay çekti, erkek bağlama çalarak cevap verdi - haberler | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da boşanmanın ardından kadın halay çekti, erkek bağlama çalarak cevap verdi

        Diyarbakır'da kızlarının mezar taşına annenin isminin yazılması nedeniyle anlaşmazlık yaşayan çiftin 2 yıllık çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Mahkemenin boşanma kararının ardından kadın adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekerken, eski eşi ise bağlama çaldığı videoyla karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Boşanma sonrası halaylı kutlama

        Diyarbakır'da kaybettikleri kızlarının mezar taşına annenin isminin yazılması nedeniyle aralarında problem oluşan çiftin 2 yıllık çekişmeli boşanma süreci salı günü tamamlandı. Kadın boşanmayı adliye önünde halay çekerek kutlarken, eski eşi bu duruma bağlama çalarak karşılık verdi.

        İHA'daki habere göre; Diyarbakır'da yaşayan Süleyman-Fatma Şahin çifti, yaklaşık 3 yıl önce kızlarını trafik kazasında kaybetti. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Şahin çifti, kızlarının mezar taşının üzerine kimin isminin yazılacağı konusunda tartışma yaşadı.

        2 YILLIK SÜREÇ SON BULDU

        Mezar taşına "Fatma Şahin'in kızına El Fatiha" yazdırılmasının ardından boşanma süreci de başladı. Yaklaşık 2 yıl süren çekişmeli geçen sürecin ardından çift, geçtiğimiz salı günü 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen son duruşma ile boşandı.

        SOSYAL MEDYADA YAYILDI

        Duruşmanın ardından Fatma Şahin, boşanmasını adliye önüne getirdiği davul zurna ile halay çekerek kutladı. Fatma Şahin'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Süleyman Şahin de bağlama çalarak Fatma Şahin'e cevap verdi.

        Süleyman Şahin çektiği videoda, "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Her zamanki gibi efendice, beyefendice sanat yapıyorum. Envanterimde ne yazık ki davul ve zurna yok'' dedi.

        İHA muhabirine konuşan Süleyman Şahin, "Mezar taşına adını yazdı, aramız açıldı. Kızım vefat etti, baba adı yerine anne adını yazdı mezar taşına. Bir kızım daha var. Ayrıldık, çek git evine, hala şoktayım. 2 yıldır çekişmeli boşanma sürecimiz vardı. Kızıma araba çarptı. 10 Mart 2023'te kızım öldü. Mezarına kendi ismini yazdırıp, cenazeyi de yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çınar ilçesine defnetti. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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