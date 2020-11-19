'TOGG ile BMW-Mercedes gibi olabiliriz'

HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Naci Ağbal başkanlığında ilk kez toplanıyor. Geçtiğimiz ay PPK'da beklenenin aksine faiz artırımı çıkmamıştı. Bu da döviz kurlarında dalgalanmalara yol açtı. Bugün yine Merkez'den bir faiz artırımı bekleniyor.

Birçok analist ve kurum son 10 günde 400 ila 500 baz puan arasında bir faiz artırımı beklediğini açıkladı.

Saat 14.00'da açıklanacak faiz kararı kurların seyrinde etkili olabilir.

Bu kritik güne dolar 7.72, Euro ise 9.15 liradan başladı.

Dünyada ise koronavirüsün ikinci dalgası ve aşı konusunda yaşanan gelişmeler izleniyor. Aşı konusunda üs üste iyi haberler gelse de vaka sayılarındaki artış piyasaları tedirgin ediyor.