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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Banka beklendiği gibi faizi 4.75 puan artırarak 10.25'ten 15'e yükseltti. Tüm fonlamayı politika faizinden yapacağını duyurdu. Böylece sadeleşmeye gitti. Ağbal 7 Kasım'da atanmıştı.

KUR GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın politika faizinde 475 baz puan artırıma gitmesinin ardından ise ilk anda dolar 7.53, Euro ise 8.91 liraya geriledi. Bu kritik güne dolar 7.72, Euro ise 9.15 liradan başlamış, faiz kararının hemen öncesinde ise dolar 7.70, Euro 9.12'ye yükselmişti.

EYLÜL VE EKİMDE SÜRPRİZ YAPMIŞTI

TCMB önceki iki toplantısında sürpriz kararlarla Eylül ayında değişiklik beklenmemesine rağmen faizi 200 baz puan artırmış, Ekim toplantısında artış beklentisine rağmen değişikliğe gitmemişti. Bir sonraki faiz toplantısı 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek

BEKLENTİLERE PARALEL ARTIŞ

Piyasalarda son haftalarda faiz artırımına gidileceği yönünde güçlü bir beklenti oluşmuştu. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulunmuştu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer almıştı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan olmuştu.

TÜM FONLAMANIN HAFTALIK REPODAN YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

PPK'dan yapılan açıklamada ''Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine - Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir'' denildi.

Metinde küresel ekonominin üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiğine dikkat çekildi:

'ARTAN VAKA SAYILARI NEDENİYLE GETİRİLEN KISITLAMALAR BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR'



''Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir. İktisadi faaliyette toparlanma devam etmektedir. Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır.

'ARTAN İÇ TALEP, İTHALAT KANALIYLA CARİ İŞLEMLER DENGESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'



Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep, ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir. Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir.

'DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMI RİSK PRİMİNİN DÜŞÜNÜNE KATKI SAĞLAYACAK'

Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

'PARASAL DURUŞUN SIKILIĞI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır.

Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.'' denildi.

Yeni Başkan Ağbal ilk açıklamasında fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını

söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yüksek faizin nelere mal olduğunun ortada olduğunu belirterek, yatırımcının yüksek faize ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.