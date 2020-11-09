Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA HABERLERİ!: TCMB Başkanı Ağbal'dan piyasalara mesaj
ABONE OL

Son dakika haberi: TCMB Başkanı Ağbal'dan piyasalara mesaj

Cumartesi günü göreve gelen TCMB Başkanı Naci Ağbal, piyasaların ilk gününde yazılı bir açıklama yaptı. Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi

SON DAKİKA HABERLERİ!: TCMB Başkanı Ağbal'dan piyasalara mesaj

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal, haftanın ilk işlem gününde yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve
sürdürmek olduğunu belirten Ağbal, "Bu doğrultuda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." dedi.

19 Kasım'da yapılacak PPK toplantısıyla ilgili de mesaj veren Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika istifa: Berat Albayrak istifa açıklaması: Sağlık sorunlarım...
İŞ-YAŞAMBakan Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nde temel atma ve açılış törenine katıldı:
İŞ-YAŞAM"Türkiye pozitif yönde ayrıştı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı ülkelerin refah düzeni çatırdamaktadır - haberler
İŞ-YAŞAM"Batılı ülkelerin refah düzeni çatırdamaktadır"
Ankara Keçisi yetiştiricilerine pozitif ayrımcılık
İŞ-YAŞAMYetiştiricilere ilave 20 lira destek
Ordu'da kivi hasadı başladı
İŞ-YAŞAMKivi hasadı başladı
'İzmir depremi mücbir sebep ilan edilsin'
İŞ-YAŞAMİzmir'de 'mücbir sebep' talebi
En çok fuar tarım ve hayvancılık alanında gerçekleşecek
İŞ-YAŞAMEn çok fuar tarım ve hayvancılık alanında
Balkanlara 10 ayda 10 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMBalkanlara 10 milyar dolarlık ihracat
Biden'ın ekonomi politikalarında 'ABD'de üretim' öne çıkacak - haberler
İŞ-YAŞAMTrump'ın ruhu ekonomide yaşayacak
Son dakika! İşte 4.6 milyon TL'lik yol! Adını Cumhurbaşkanı açıkladı
İŞ-YAŞAMEdebiyat Yolu açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X