Son dakika haberi Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre saat 17.14'te meydana gelen depremin, 9,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi
Giriş: 19.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:47
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinin 216 kilometre açıklarında saat 17.14'te meydana gelen depremin, 9,94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.