Engelli ağabeyini silahla öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Büyükçekmece'de İbrahim Enes Kaplan, zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağabeyi Kadir Kaplan'ı silahla ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli kardeşin cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde, acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Kadir Kaplan (35) evlerinde kardeşi İbrahim Enes Kaplan (28) tarafından silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

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Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, İbrahim Enes Kaplan polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Enes Kaplan, cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kadir Kaplan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.