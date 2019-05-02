Tuzla’da yaşanan olayda Ufuk Ö. isimli şahıs, çocukların aracına attığı erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi tekme ve yumruk atarak öldüresiye dövmüştü.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞTÜ

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Saldırgan şahıs hakkında, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası hükümleri uygulandı. Savcılık karara itiraz ederek, zanlının tutuklanmasını istedi.

"SÜREKLİ AĞLADIĞIM İÇİN OKULA GİDEMİYORUM"

Kararı duyan küçük çocuk ile babası Yasin K., saldırgan şahsın hapse girmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdiler.

Gözyaşları içerisinde konuşan 12 yaşındaki M.K. “Hapse girmesini istiyorum. Çok korkunç şeyler hissediyorum, üzülüyorum” dedi. Ayrıca yaşadığı olaydan sonra okula gidemediğini belirten küçük çocuk, “Öğretmenler evime gelmişti. Gerekirse okula gelme dedi. Sürekli aklıma geldiği için ağladığım için gidemiyorum” demişti.