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İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde önceki gün, iddiaya göre, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan maganda yere düşen çocuğa bu kez tekme atmaya başladı.
ÇOCUĞU ORMANA GÖTÜRECEKTİ
İHA'da yer alan habere göre küçük çocuğu öldüresiye döven saldırgan hızını alamayarak çocuğu yakındaki ormana sürüklemeye başladı. Bu sırada bir vatandaş ormana doğru koşarak magandaya polisi çağıracağını, çocuğu bırakmasını söyledi.
YUMRUKLA, TEKMEYLE DÖVDÜ
Küçük çocuğu döven maganda bunun üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis her yerde magandayı ararken, küçük çocuğa saldırganın attığı öldüresiye dayak kameralarca kaydedildi. Görüntülerde maganda çocuğa yumruk atıyor, ardından tekme atıp yerlerde sürüklüyor.
O ÇOCUK OLAY ANINI ANLATTI
Magandadan öldüresiye dayan yiyen çocuk o anları anlattı. Adamın kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü ifade eden çocuk, ”Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu. Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı. Ben güvenliğe seslendim beni duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm. Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi.
Üstüme çıktı birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı. Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince ‘gel ben seni ne yapacağımı biliyorum’ deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. 'Ne yapıyorsun sen' dedi adama. Polise haber vereceğim deyince adam beni fırlattı, al şunu dedi. Abla tuttu beni evine koş dedi adam da kaçtı” dedi.
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