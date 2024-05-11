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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Eski bakan Bekir Aksoy için tören

        Eski bakan Bekir Aksoy için tören

        Ankara'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:51
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        Eski bakan Bekir Aksoy için tören
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        54'üncü hükümette Devlet Bakanlığı yapan, 20 ve 21'inci dönem Çorum, 23'üncü dönem Ankara milletvekili olan Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti.

        Aksoy için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, milletvekilleri ve Aksoy'un yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi, Aksoy'un özgeçmişi okundu.

        Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu. Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atanan Aksoy, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı. 54'üncü hükümette Devlet Bakanlığı yapan Aksoy, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği görevinde de bulundu. Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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